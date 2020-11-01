«Реал Сосьедад» вышел на 1-е место в Ла Лиге благодаря разгромной победе над «Сельтой»

«Сельта» принимала «Реал Сосьедад» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте. Давид Сильва точно ударил по воротам с передачи Айена Муньоса. Уже через 10 минут гости удвоили преимущество, гол забил Микель Оярсабаль.

Во втором тайме «Реал Сосьедад» довёл счёт до крупного. На 54-й минуте Виллиан Жозе записал на свой счёт точный выстрел, ассистировал ему Порту. Немного сократить отставание смог Яго Аспас, реализовав пенальти на 77-й минуте. Однако уже на 81-й минуте Жозе оформил дубль и установил итоговый счёт встречи. Голевой пас вновь выполнил Порту.

Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел на первое место в Примере, имея в активе 17 очков в восьми турах. «Сельта» (6) — на 17-м месте.