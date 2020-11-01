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«Реал Сосьедад» вышел на 1-е место в Ла Лиге благодаря разгромной победе над «Сельтой»

«Реал Сосьедад» вышел на 1-е место в Ла Лиге благодаря разгромной победе над «Сельтой»
Футбол / Испания 0

«Сельта» принимала «Реал Сосьедад» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте. Давид Сильва точно ударил по воротам с передачи Айена Муньоса. Уже через 10 минут гости удвоили преимущество, гол забил Микель Оярсабаль.

Во втором тайме «Реал Сосьедад» довёл счёт до крупного. На 54-й минуте Виллиан Жозе записал на свой счёт точный выстрел, ассистировал ему Порту. Немного сократить отставание смог Яго Аспас, реализовав пенальти на 77-й минуте. Однако уже на 81-й минуте Жозе оформил дубль и установил итоговый счёт встречи. Голевой пас вновь выполнил Порту.

Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел на первое место в Примере, имея в активе 17 очков в восьми турах. «Сельта» (6) — на 17-м месте.

Испания - Примера. 8-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Сильва – 24'   0:2 Оярсабаль – 34'   0:3 Виллиан Жозе – 54'   1:3 Аспас – 77' (пен)   1:4 Виллиан Жозе – 81'
Удаления: Фонтан – 90+3' / нет
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