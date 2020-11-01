Карло Анчелотти впервые с 2014-го проиграл два матча подряд в лиге
«Эвертон» сегодня проиграл «Ньюкаслу» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (1:2). Это поражение стало вторым подряд для подопечных Карло Анчелотти. В предыдущем туре команда, руководимая итальянским специалистом, уступила в гостях «Саутгемптону» (0:2).
Команда Карло Анчелотти проиграла в двух матчах чемпионата подряд впервые с сентября 2014 года. Тогда мадридский «Реал», возглавляемый Папой Карло, проиграл дважды подряд в Ла Лиге (2:4 «Реалу Сосьедад» и 1:2 мадридскому «Атлетико»).
После 7-го тура «Эвертон» располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков.
В следующем туре «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед». Матч состоится в следующую субботу, 7 ноября, на «Гудисон Парк» и начнётся в 15:30 мск.
«Эвертон» лидирует в АПЛ. Как это получилось?
Конечно, фавориты подвели. Но не только.
- 1 ноября 2020
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