Карло Анчелотти впервые с 2014-го проиграл два матча подряд в лиге

«Эвертон» сегодня проиграл «Ньюкаслу» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (1:2). Это поражение стало вторым подряд для подопечных Карло Анчелотти. В предыдущем туре команда, руководимая итальянским специалистом, уступила в гостях «Саутгемптону» (0:2).



Команда Карло Анчелотти проиграла в двух матчах чемпионата подряд впервые с сентября 2014 года. Тогда мадридский «Реал», возглавляемый Папой Карло, проиграл дважды подряд в Ла Лиге (2:4 «Реалу Сосьедад» и 1:2 мадридскому «Атлетико»).

После 7-го тура «Эвертон» располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков.

В следующем туре «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед». Матч состоится в следующую субботу, 7 ноября, на «Гудисон Парк» и начнётся в 15:30 мск.