Криштиану Роналду: рад вернуться и помочь «Ювентусу» двумя голами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после дубля в ворота «Специи» в матче 6-го тура итальянской Серии А.

«Рад вернуться и помочь команде двумя голами. Отличная работа, ребята. Всегда идти до конца», — написал Роналду.

Фото можно посмотреть "твиттере" Криштиану.

Роналду впервые появился на поле после того, как заразился коронавирусом. Португальский нападающий отличился на 59-й минуте при счёте 1:1, а затем забил четвёртый мяч своей команды с пенальти. Также в составе победителей отличились Альваро Мората и Адриен Рабьо. Единственный мяч в составе «Специи» забил Томмазо Побега.



«Ювентус» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» туринцы отстают на четыре очка. «Специя» (6) занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.