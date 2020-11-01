Криштиану Роналду: рад вернуться и помочь «Ювентусу» двумя голами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после дубля в ворота «Специи» в матче 6-го тура итальянской Серии А.
«Рад вернуться и помочь команде двумя голами. Отличная работа, ребята. Всегда идти до конца», — написал Роналду.
Фото можно посмотреть "твиттере" Криштиану.
Роналду впервые появился на поле после того, как заразился коронавирусом. Португальский нападающий отличился на 59-й минуте при счёте 1:1, а затем забил четвёртый мяч своей команды с пенальти. Также в составе победителей отличились Альваро Мората и Адриен Рабьо. Единственный мяч в составе «Специи» забил Томмазо Побега.
«Ювентус» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» туринцы отстают на четыре очка. «Специя» (6) занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
- 1 ноября 2020
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:19
-
21:17
-
21:16
-
21:02
-
21:02
-
21:00
-
20:40
-
20:35
-
20:27
-
20:18
-
20:12
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:28
-
19:19
-
19:19
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:41
-
18:39
-
18:38
-
18:25
-
18:21
-
18:13