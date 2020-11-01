Турнирная таблица РПЛ: ЦСКА вышел на 1-е место, «Зенит» и «Спартак» — в тройке

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 13-го тура.



На первое место вышел ЦСКА, который набрал 28 очков, обыграв на выезде «Ротор» (1:0). На второе место поднялся «Зенит» (27), обыгравший на выезде «Химки» (2:0). Прежний лидер турнира «Спартак» (27) дома проиграл «Ростову» (0:1) и расположился на 3-м месте.



На 4-е место поднялось «Динамо» (23), одержавшее победу в Саранске над «Тамбовом» (2:1). На 5-е место вышел «Ростов» (23), который на выезде победил «Спартак» (1:0). «Сочи» (22) оказался на шестом месте после победы в домашнем матче с «Локомотивом» (2:1). «Локомотив» (21) — на 7-м месте. Восьмое место занимает «Рубин» (21), на девятое вышел «Ахмат» (20). «Краснодар» (18), проигравший на выезде грозненцам (0:2), занимает 10-е место.



«Урал» (14), обыгравший на выезде «Уфу» (2:1), занимает 11-е место. 12-й — «Тамбов» (12). В зоне переходных матчей находятся «Арсенал» (12) и «Химки» (9). В зоне вылета — «Ротор» (6) и «Уфа» (6).