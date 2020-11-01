Очередное домашнее поражение команды Сульшера. Видеообзор игры «Ман Юнайтед» — «Арсенал»

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 69-й минуте. Главный судья Майк Дин назначил пенальти за нарушение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба на защитнике «Арсенала» Экторе Бельерине. К точке подошёл габонский нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг и развёл мяч и Давида де Хеа по разным углам.

Это первая за 14 лет победа «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».



Манкунианцы в шести матчах набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» с 12 очками после семи матчей — на 6-м месте.