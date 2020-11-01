Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Газзаев: считаю, за чемпионство будут бороться ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»

Газзаев: считаю, за чемпионство будут бороться ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Давно не видели ЦСКА на первом месте. Это хороший стимул и мотивация для команды, игроков. Сейчас борьба за первую строчку обострилась. Считаю, „армейцам“ пора выигрывать какой-то серьёзный титул. Сейчас команда мотивирована.

В этом сезоне за чемпионство, на мой взгляд, будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Конечно, я хотел бы, чтобы чемпионами стали «армейцы». Это хорошая мотивация для игроков. Сейчас есть реальный шанс побороться за титул, потому что ЦСКА демонстрирует уверенную игру", — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 28 очков по итогам 13 туров. В тройке — «Зенит» (27) и «Спартак» (27).

Пономарёв: если ЦСКА продолжит в таком темпе, то отнимет золотые медали у «Зенита»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020