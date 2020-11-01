Дубль Фолланда помог «Монако» разгромить «Бордо»
В Монако на стадионе «Луи II» состоялся матч 9-го тура французской Лиги 1. «Монако» на своём поле разгромил «Бордо» со счётом 4:0.
Уже в первом тайме монегаски забили три мяча. На 28-й минуте счёт открыл Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти. На 30-й минуте преимущество «Монако» удвоил Желсон Фернандеш, а на 31-й минуте Кевин Фолланд забил третий мяч. Во втором тайме немецкий нападающий оформил дубль.
В матче не принимал участия российский полузащитник Александр Головин, который восстанавливается после травмы.
«Монако» набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» (12) — на 12-м месте.
В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Ниццей», а «Бордо» примет «Монпелье».
- 1 ноября 2020
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