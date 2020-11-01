«Манчестер Юнайтед» не выиграл 4 стартовых домашних матча лиги впервые с 1972 года

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть ни одной из 4 стартовых домашних игр в высшем дивизионе впервые с сезона-1972/1973, сообщается в «твиттере» Opta Sports. Тогда манкунианцы заняли 18-е место по итогам сезона, лишь на семь очков оторвавшись от зоны вылета.

Команда Оле-Гуннара Сульшера не выиграла ни одного из четырёх стартовых домашних матчей в чемпионате – три поражения и одна ничья. На данный момент клуб занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея одну игру в запасе.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Единственный гол с пенальти забит Пьер-Эмерик Обамеянг на 69-й минуте.

Также это первое за 14 лет поражение «Манчестер Юнайтед» «Арсеналу» на «Олд Траффорд». Последний раз это произошло 17 сентября 2006 года, когда в матче 5-го тура АПЛ сезона-2006/2007 «канониры» победили со счётом 1:0.