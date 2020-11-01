Погба — о пенальти в ворота «МЮ»: немного подустал и допустил глупую ошибку

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвёл итоги матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1). Именно его нарушение привело к пенальти, с которого Пьер-Эмерик Обамеянг забил единственный гол в матче.



«Мы знаем, что сыграли не в свою силу. Я не должен был так фолить. Я думал, что сыграю в мяч, но ошибся. Моя ошибка привела к пропущенному голу. Дело в деталях. Мы должны играть лучше, начиная с меня. Возможно, я немного подустал и поэтому допустил столь глупую ошибку.



Я стану сильнее. Я не лучший защитник в штрафной и могу поработать над этим аспектом. Также нам следует лучше работать с мячом и создавать больше голевых моментов. В целом вся команда должна играть лучше», – приводит слова француза BBC.

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