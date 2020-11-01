Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» — «Брайтон»: Гарри Кейн продолжил свою результативную серию

«Тоттенхэм» — «Брайтон»: Гарри Кейн продолжил свою результативную серию
Футбол / Англия 0

В настоящее время в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На 13-й минуте нападающий «шпор» Гарри Кейн был сбит в пределах штрафной полузащитником гостей Адамом Лалланой. Кейн сам решил исполнять одиннадцатиметровый удар и в итоге открыл счёт в игре. Это уже 6-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

Последний матч между этими командами в рамках АПЛ состоялся 26 декабря, в 19-м туре АПЛ сезона-2019/2020, и завершился домашней победой «Тоттенхэма» со счётом 2:1.

После 6-го тура «шпоры» набрали 11 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (5) — на 16-м месте. «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020