«Тоттенхэм» — «Брайтон»: Гарри Кейн продолжил свою результативную серию

В настоящее время в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На 13-й минуте нападающий «шпор» Гарри Кейн был сбит в пределах штрафной полузащитником гостей Адамом Лалланой. Кейн сам решил исполнять одиннадцатиметровый удар и в итоге открыл счёт в игре. Это уже 6-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
Последний матч между этими командами в рамках АПЛ состоялся 26 декабря, в 19-м туре АПЛ сезона-2019/2020, и завершился домашней победой «Тоттенхэма» со счётом 2:1.
После 6-го тура «шпоры» набрали 11 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (5) — на 16-м месте. «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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