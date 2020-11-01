«Арсенал» прервал серию без побед над клубами из «большой шестёрки» АПЛ

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (1:0).
«Канониры» победили на выезде в игре с командой из «большой шестёрки» АПЛ («Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и сам «Арсенал») впервые с января 2015 года и прервали свою 29-матчевую серию без побед (19 поражений, 10 ничьих), сообщается в «твиттере» Opta Sports.
Единственный гол был забит на 69-й минуте. Главный судья Майк Дин назначил пенальти в ворота манкунианцев. К точке подошёл габонский нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг и не оставил шансов Давиду де Хеа, разведя мяч и испанского вратаря по разным углам ворот.
«Канониры» после семи матчей с 12 очками расположились на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные Микеля Артеты на домашнем стадионе будут принимать «Астон Виллу». Игра пройдёт 8 ноября и начнётся в 22:15 мск.
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