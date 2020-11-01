«Я не крыса». Защитник «Тамбова» Тетрашвили извинился за удаление в матче с «Динамо»

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился перед клубом и болельщиками за удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

На 57-й минуте Павел Карасёв ударил Себастьяна Шиманьского по ногам в центре поля. Тетрашвили после этого фола подошёл к Шиманьскому и со словами «Ну что ты так орёшь?» наступил игроку «Динамо» на ногу. Арбитр Сергей Карасёв после использования VAR показал защитнику красную карточку.

«Все знают о ситуации, которая была сегодня вечером. Хотел бы извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками, которые нас поддерживают. Сегодня я всех подвёл. Извиняюсь перед мамой и семьёй, потому что все переживают из-за сложившейся ситуации.

Я не подлый человек, не крыса, всегда стараюсь по-человечески подходить к любой ситуации. Просто был такой эпизод… Я даже не знаю, что сказать. Для меня это тяжело, потому что в жизни я не такой человек. Просто мне было настолько обидно.

Я хочу помогать команде, биться до конца, выручать. Сегодня я подвёл. Наверное, у нас у всех в жизни бывают такие ситуации, за которые стыдно. Сегодня произошла такая ситуация. Не хочу быть гадким утёнком в команде. Не ищу оправданий, просто хочу извиниться перед всеми, кто причастен к футболу. Матч транслировался на всю Россию, это действие все видели. Я был неправ", — сказал Тетрашвили в видео пресс-службы клуба в "Твиттере".