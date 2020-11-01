Агент Алан Агузаров: Кузяев был в шорт-листе «Баварии»

Известный футбольный агент Алан Агузаров рассказал о попытках трудоустройства полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в один из европейских клубов. Летом Кузяев покинул «Зенит» по истечении контракта, но так и не смог найти себе команду в Европе.

«Пишут, что я являюсь агентом Далера, но это не совсем так. Я не являюсь его агентом, а оказываю какое-то сопровождение семье Кузяевых и нахожусь в контакте с его отцом Адьямом.

По Европе изначально начал заниматься Вадим Васильев. Адьям сразу сказал, что не будет подписывать контракт ни с одним агентом. Васильеву он дал авторизацию работать с 14 клубами. Но не сложилось. Я сам удивился, что Вадим не смог трудоустроить Далера — бесплатного футболиста. Кстати, в плане запросов, то что пишут о якобы требовании большой зарплаты, полный бред.

Были определённые варианты и в Германии, и в Испании. Спортивный директор «Алавеса» по «Скайпу» связывался с Адьямом и рассказывал о своей заинтересованности. Но они были готовы взять Далера, только если сработают на выход. У них не получилось продать игрока на этой позиции, поэтому не сложилось. «Алавес» предлагал зарплату около 1,5 миллиона евро.

«Рейнджерс» делал прямо предложение, но Адьям сразу сказал, что они рассматривают клубы из топ-5 чемпионатов Европы. «Уотфорд» тоже делал предложение, но это Чемпионшип, поэтому тоже решили отказаться. Из АПЛ был «Саутгемптон», с которым до последнего велись переговоры, но есть нюансы. Далер был в шорт-листе у «Вильярреала», «Наполи», «Герты», «Баварии». Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок не провалил медосмотр в клубе АПЛ», — сказал Агузаров в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».