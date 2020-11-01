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Николай Комличенко: был абсолютно уверен, что забью победный пенальти «Тамбову»

Николай Комличенко: был абсолютно уверен, что забью победный пенальти «Тамбову»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

«Получилась драматичная игра, которая наверняка надолго запомнится болельщикам. Причём первый тайм не предвещал ничего подобного. Мы забили гол, спокойно контролировали ход матча, владели преимуществом. После перерыва тоже всё было нормально, к тому же соперник остался в меньшинстве после двух удалений.

Тут надо отдать должное «Тамбову», который сравнял счёт, а потом очень самоотверженно оборонялся. Волновался ли перед победным пенальти? Нет, был абсолютно уверен, что забью. Поволноваться пришлось перед пенальти в наши ворота, но всё хорошо, что хорошо кончается», — цитирует Комличенко Sport24.

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