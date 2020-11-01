Три пенальти и сверхдраматичная концовка — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Динамо»

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» прошёл матч 13-го тура РПЛ. «Тамбов» принимал» Динамо», встреча закончилась со счётом 1:2.
Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Даниил Лесовой реализовал выход один на один. В первом тайме москвичи могли забить ещё несколько мячей, но не реализовали свои моменты. А во втором тайме «Динамо» ещё и получило численное большинство. На 54-й минуте Антон Килин получил вторую жёлтую карточку, а ещё через пять минут поле покинул Гурам Тетрашвили, который нарочно наступил на ногу Себастьяну Шиманьскому.
Тем не менее «Тамбов» сумел отыграться, хоть и остался в меньшинстве. Хозяева заработали пенальти, который реализовал Герман Онугха. Несмотря на численный перевес, «Динамо» никак не удавалось забить. Но на 90-й минуте, после очередного углового, один из футболистов «Тамбова» сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал Николай Комличенко.
А уже в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо». Комличенко сфолил в своей штрафной, но Онугха не смог реализовать пенальти.
«Динамо» набрало 23 очка и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (12) занимает 12-е место.
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