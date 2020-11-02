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«Извините, что плохо играю». Ракицкий оставил комментарий в «инстаграме» «Зенита»

«Извините, что плохо играю». Ракицкий оставил комментарий в «инстаграме» «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий извинился перед болельщиками команды за свою игру.

«Извините, что плохо играю», — написал футболист в комментариях в «инстаграме» клуба.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" сине-бело-голубых.

Стоит отметить, что большинство пользователей поддержало защитника, ответив ему словами поддержки.

«Ты лучший. Не гони, Ярик», — написал один из пользователей.

«Тебе не за что извиняться, лучший», — ответил Ракицкому другой комментатор.

«Не переживай, ты настоящий боец, всё наладится. Мы верим в тебя», — поддержал футболиста болельщик.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн.

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