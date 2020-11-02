Дебютный гол Бэйла после возвращения в АПЛ — в видеообзоре игры «Тоттенхэм» — «Брайтон»

Воскресную программу 7-го тура английской Премьер-лиги завершал матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
У «Тоттенхэма» уже на 13-й минуте появился реальный шанс открыть счёт, благодаря необдуманному нарушению правил Адама Лалланы в собственной штрафной.
К точке подошёл нападающий «шпор» Гарри Кейн и уверенно реализовал пенальти. Это результативный удар стал 6-м забитым мячом для 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
На 56-й минуте защитник «чаек» Тарик Лампти сровнял счёт в сегодняшней встрече (1:1), пробив в дальний угол из пределов штрафной. Главный судья встречи Грэм Скотт прибегал к помощи VAR, проверяя нарушение правил гостей несколькими секундами ранее, в итоге засчитав гол «Брайтона».
Окончательный счёт встречи на 73-й минуте установил нападающий «шпор» Гарет Бэйл. Экс-игрок мадридского «Реала» головой замкнул подачу Серхио Регилона, записав на свой счёт первый гол после возвращения в АПЛ.
После 7-го тура подопечные Жозе Моуринью поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Брайтон» с 5-ю очками располагается на 16-м месте.
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