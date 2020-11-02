«ЧФР Клуж» из-за судейства отказывается играть в следующем матче чемпионата Румынии

Руководство румынского клуба «ЧФР Клуж» намеревается бойкотировать следующий матч чемпионата страны, в котором команде предстоит сыграть в гостях с ФК «Арджеш». Причиной бойкота стало судейство в матче 9-го тура с «Газ-Метан» (1:2). В этой встрече один из голов «ЧФР Клуж» был отменён из-за офсайда после просмотра VAR.

В клубе произошедшее назвали ограблением, утверждает румынский журналист Эмануэль Рошу.

Также источник сообщает, что главный тренер «Клужа» Дан Петреску, некоторое время работавший в России, покинет свой пост. Специалист заявил, что не хочет участвовать в таком беспределе.

«ЧФР Клуж» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Румынии, набрав 18 очков. Лидирует КСУ «Крайова» (24).