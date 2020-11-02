«ЧФР Клуж» из-за судейства отказывается играть в следующем матче чемпионата Румынии
Руководство румынского клуба «ЧФР Клуж» намеревается бойкотировать следующий матч чемпионата страны, в котором команде предстоит сыграть в гостях с ФК «Арджеш». Причиной бойкота стало судейство в матче 9-го тура с «Газ-Метан» (1:2). В этой встрече один из голов «ЧФР Клуж» был отменён из-за офсайда после просмотра VAR.
В клубе произошедшее назвали ограблением, утверждает румынский журналист Эмануэль Рошу.
Также источник сообщает, что главный тренер «Клужа» Дан Петреску, некоторое время работавший в России, покинет свой пост. Специалист заявил, что не хочет участвовать в таком беспределе.
«ЧФР Клуж» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Румынии, набрав 18 очков. Лидирует КСУ «Крайова» (24).
- 2 ноября 2020
-
02:04
-
01:32
-
01:17
-
01:02
-
00:43
-
00:43
-
00:29
-
00:23
-
00:20
-
00:11
-
00:09
- 1 ноября 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:39
-
23:33
-
23:28
-
23:27
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:26
-
22:17
-
22:08
-
21:45
-
21:39
-
21:37
-
21:37
-
21:29
-
21:29
-
21:22
Партнерский контент