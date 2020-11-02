«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в АПЛ за последние 7 лет

1 ноября состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в АПЛ за последние 7 лет. Команда набрала 7 очков после 6 туров. В сезоне 2013/14 «Красные дьяволы» набрали 7 очков в 6 стартовых турах под руководством Дэвида Мойеса.

Также это первое за 14 лет поражение «Манчестер Юнайтед» «Арсеналу» на «Олд Траффорд». Последний раз это произошло 17 сентября 2006 года, когда в матче 5-го тура АПЛ сезона-2006/2007 «канониры» победили со счётом 1:0.

Манкунианцы в шести играх набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» после семи матчей с 12 очками — на 8-м месте.