«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Боруссия» Д интересуются футболистом «Рединга»

Ряд топ-клубов проявляют интерес к полузащитнику «Рединга» Майклу Олисе, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, интерес к 18-летнему футболисту проявляют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Монако», «Наполи», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Сообщается, в последние недели клубы стали активнее следить за молодым хавбеком.

Майкл Олисе защищает цвета «Рединга» с 2019 года. В нынешнем сезоне Чемпионшипа Олисе принял участие в 9 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 4,5 млн.

Футболист провёл два матча за молодежную национальную команду Франции.