«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Боруссия» Д интересуются футболистом «Рединга»
Ряд топ-клубов проявляют интерес к полузащитнику «Рединга» Майклу Олисе, сообщает TEAMtalk.
По данным источника, интерес к 18-летнему футболисту проявляют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Монако», «Наполи», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Сообщается, в последние недели клубы стали активнее следить за молодым хавбеком.
Майкл Олисе защищает цвета «Рединга» с 2019 года. В нынешнем сезоне Чемпионшипа Олисе принял участие в 9 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 4,5 млн.
Футболист провёл два матча за молодежную национальную команду Франции.
- 2 ноября 2020
-
03:21
-
02:58
-
02:39
-
02:15
-
02:04
-
01:32
-
01:17
-
01:02
-
00:43
-
00:43
-
00:29
-
00:23
-
00:20
-
00:11
-
00:09
- 1 ноября 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:39
-
23:33
-
23:28
-
23:27
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:26
-
22:17
-
22:08
-
21:45
-
21:39
-
21:37
Партнерский контент