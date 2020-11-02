«Это абсолютное безумие, нам нужен экзорцист». Джампаоло о поражении в матче с «Лацио»

Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло прокомментировал поражение в матче с «Лацио» в чемпионате Италии. Встреча 6-го тура Серии А прошла в Торино на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. «Торино» пропустили два гола в компенсированное время.

«Это абсолютное безумие, вы не можете так проигрывать при счёте 3:2. Это зависит не от техники, а от простого умственного управления в заключительные минуты. нам нужны очки, и нам необходимо подняться в таблице. Эти поражения убивают нас, это неоправданно, мне сложно думать о следующей игре, я должен избавиться от этого разочарования. Я ничего не говорю команде. Прямо сейчас нам нужен экзорцист», — приводит слова Джампаоло Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

«Лацио» набрал 10 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Торино» (1) занимает 19-е место. Далее «Лацио» 4 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в Лиге чемпионов.