Шесть футболистов «Динамо» К заразились коронавирусом накануне матча с «Барселоной» в ЛЧ

В киевском «Динамо» выявили новые случаи заражения коронавирусом среди игроков и тренерского штаба, сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, положительные тесты на COVID-19 сдали футболисты Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунда, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырёх представителей персонала команды.

Ранее заразились коронавирусом голкиперы Денис Бойко, Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко, а также тренер по физподготовке Виталий Кулыба.

4 ноября «Барселоне» предстоит провести матч с каталонской «Барселоной» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – 23:00 мск.