Источник: Футболист «Реала» заразился коронавирусом накануне матча с «Интером» в ЛЧ
Один футболист мадридского «Реала» заразился коронавирусом накануне матча с «Интером» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Marca.
На данный момент имя футболиста не разглашается. В том случае, если второй тест на коронавирус покажет положительный результат, то он будет вынужден пропустить матч с «Интером» в Лиге чемпионов.
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – 23:00 мск.
Напомним, в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Королевский клуб» проиграл донецкому «Шахтёру» (2:3). Во втором туре мадридский клуб сыграл вничью с «Боруссией» М (2:2).
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