Хосеп Гвардиола допускает повторное приостановление АПЛ из-за пандемии коронавируса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение о том, что проведение футбольных соревнований может быть под угрозой из введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса в разных странах мира.

«Должны ли проводиться спортивные соревнования при новых ограничениях в других отраслях? Это сложный вопрос. Я знаю, что решение принимает премьер-министр, потому что ситуация ухудшается. Новые ограничения вводятся в Испании, Германии и Франции. Повсюду. Так что вирус по-прежнему существует. Я думаю, что мир футбола не может быть исключением в том, что происходит в обществе.

Если нам нужно играть, то мы будем это делать. Но мы не хотим отличаться от остального общества, когда им приходится закрывать рестораны или что-то ещё. Это положение, в которое я не вовлечен. Я просто хочу быть в безопасности. Я хочу сохранить здоровье для себя, для своей семьи, моих друзей, для всей Англии, всей Великобритании.

Это не шутки. Если нам говорят, оставайтесь дома, то мы должны оставаться дома. Если нам говорят, не делай этого, мы этого не делаем. Потому что это несправедливо, когда половина населения делает то, что должны делать, и премьер-министр подтверждает это, а остальные люди делают всё, что хотят.

Поэтому мы должны осознавать — реальность жестока. Если нам нужно остановиться, мы должны это сделать.

Если мы должны играть, потому что они решили, что это хорошо для общества, просто будьте начеку, будьте осторожны, максимально осознавайте опасность ситуации, в которой мы живём», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, 31 октября стало известно, что Великобритания вводит карантин с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19. Согласно решению правительства, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты, запрещаются любые заграничные поездки, за исключением командировок. Передвигаться внутри страны также не рекомендуется, исключение составят поездки по работе.