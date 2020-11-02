Виталий Мешков получил назначение на встречу между «РБ Зальцбург» и «Баварией» в ЛЧ
37-летний российский судья Виталий Мешков получил назначение на матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и мюнхенской «Баварией», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Российский судья будет помогать главному арбитру встречи из Нидерландов Данни Маккели в качестве ассистента видеопомощника рефери (AVAR). Помощники рефери – Марио Дикс (Нидерланды) и Хессел Стеегстра (Нидерланды). Четвёртым арбитром встречи стал итальянец Даниэле Довери, а его соотечественник Массимилиано Иррати займёт место видеопомощника рефери (VAR).
Встреча между «Ред Булл Зальцбург» и «Баварией» пройдёт во вторник, 3 ноября, на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия). Начало матча – 23:00 мск.
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