«Больше проблем, чем решений». Гари Невилл высказался об игре «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение о домашнем поражении манкунианцев в матче 7-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (0:1).
«В «МЮ» сейчас проблем больше, чем решений. В клубе 6 полузащитников: Неманья Матич, Фред, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Донни ван де Бек и Поль Погба, и вам нужно как-то внедрить их в систему, которая заставляет Оле буквально разрезать алмаз.
Я думаю, что Сульшер решил, что он может очень просто разместить 4 игроков в этот ромб в центре поля, и это сработает после того, что случилось в середине недели в матче с «РБ Лейпциг» (5:0), но Мактоминей на правой стороне потерялся уже через 5 минут.
Вы должны чувствовать себя комфортно, выходя на эту схему игры. Аарон Ван-Биссака уже немного некомфортно владел мячом на правом фланге, поэтому вам нужен кто-то, чтобы уравновесить его, а баланс справа — настоящая проблема для«Юнайтед».
Когда Мэйсон Гринвуд ушёл, стало ещё хуже. Они явно хотели, чтобы Джейдон Санчо играл на этом фланге, и это выглядит серьёзной ошибкой — не заполучить его», — цитирует Гари Невилла Sky Sports.
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