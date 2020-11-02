Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Больше проблем, чем решений». Гари Невилл высказался об игре «МЮ» в матче с «Арсеналом»

«Больше проблем, чем решений». Гари Невилл высказался об игре «МЮ» в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение о домашнем поражении манкунианцев в матче 7-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (0:1).

«В «МЮ» сейчас проблем больше, чем решений. В клубе 6 полузащитников: Неманья Матич, Фред, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Донни ван де Бек и Поль Погба, и вам нужно как-то внедрить их в систему, которая заставляет Оле буквально разрезать алмаз.

Я думаю, что Сульшер решил, что он может очень просто разместить 4 игроков в этот ромб в центре поля, и это сработает после того, что случилось в середине недели в матче с «РБ Лейпциг» (5:0), но Мактоминей на правой стороне потерялся уже через 5 минут.

Вы должны чувствовать себя комфортно, выходя на эту схему игры. Аарон Ван-Биссака уже немного некомфортно владел мячом на правом фланге, поэтому вам нужен кто-то, чтобы уравновесить его, а баланс справа — настоящая проблема для«Юнайтед».

Когда Мэйсон Гринвуд ушёл, стало ещё хуже. Они явно хотели, чтобы Джейдон Санчо играл на этом фланге, и это выглядит серьёзной ошибкой — не заполучить его», — цитирует Гари Невилла Sky Sports.

Кин: Сульшер потеряет работу в «Манчестер Юнайтед» с этими игроками
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020