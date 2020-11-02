Смена лидера в РПЛ, 4-е место Квята и очередной титул Рублёва. Главное к утру

Смена лидера в чемпионате России, удачное выступление Даниила Квята в Формуле-1 и пятый титул в сезоне теннисиста Андрея Рублёва – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА на выезде обыграл «Ротор» и вышел на 1-е место в таблице РПЛ.
2. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, россиянин Даниил Квят — четвёртый.
3. Дана Уайт прокомментировал ситуацию в лёгком весе: Хабиб Нурмагомедов — чемпион, пояс в лёгком весе не вакантен.
4. «Манчестер Юнайтед» продлил неудачную домашнюю серию, проиграв «Арсеналу».
5. Андрей Рублёв завоевал пятый титул в сезоне, обыграв Сонего в финале турнира в Вене.
6. Сергей Семак высказался о возможном приезде в Россию топ-тренера: если Маурисио Почеттино приедет в Россию, это будет топ.
7. Агент Алан Агузаров: Далер Кузяев был в шорт-листе «Баварии».
8. Виталий Мешков получил назначение на встречу между «РБ Зальцбург» и «Баварией» в ЛЧ.
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