Смена лидера в РПЛ, 4-е место Квята и очередной титул Рублёва. Главное к утру

Смена лидера в чемпионате России, удачное выступление Даниила Квята в Формуле-1 и пятый титул в сезоне теннисиста Андрея Рублёва – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА на выезде обыграл «Ротор» и вышел на 1-е место в таблице РПЛ.

2. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, россиянин Даниил Квят — четвёртый.

3. Дана Уайт прокомментировал ситуацию в лёгком весе: Хабиб Нурмагомедов — чемпион, пояс в лёгком весе не вакантен.

4. «Манчестер Юнайтед» продлил неудачную домашнюю серию, проиграв «Арсеналу».

5. Андрей Рублёв завоевал пятый титул в сезоне, обыграв Сонего в финале турнира в Вене.

6. Сергей Семак высказался о возможном приезде в Россию топ-тренера: если Маурисио Почеттино приедет в Россию, это будет топ.

7. Агент Алан Агузаров: Далер Кузяев был в шорт-листе «Баварии».

8. Виталий Мешков получил назначение на встречу между «РБ Зальцбург» и «Баварией» в ЛЧ.