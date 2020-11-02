Экс-защитник «Зенита» Гарай может перейти в «Ливерпуль» в качестве свободного агента

Английский «Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием 34-летнего аргентинского защитника Эсекьеля Гарая в качестве свободного агента, информирует Fichajes.
Селекционный отдел «Ливерпуля» готов прибегнуть к подписанию экс-игрока «Валенсии» и санкт-петербургского «Зенита» в связи с длительным восстановлением ключевого защитника команды Вирджила ван Дейка, получившего травму крестообразных связок в результате столкновения с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2).
Ещё одним важным аргументом в подписании Гарая может стать тот факт, что «Ливерпулю» не придётся тратиться на трансфер игрока, так как после истечения контракта с «Валенсией» он находится в статусе свободного агента.
Гарай перешёл в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила € 20 млн. В прошлом сезоне защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.
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