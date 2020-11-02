«Атлетико» подпишет хавбека «Валенсии» Кондогбиа в ближайшие часы

Полузащитник сборной Центральноафриканской Республики Жоффрей Кондогбиа перейдёт из «Валенсии» в мадридский «Атлетико» в ближайшие часы, сообщает Marca.

По информации источника, футболист может посмотреть игру с «Локомотивом» уже в качестве игрока «матрасников». Кондогбиа прошёл медобследование, о переходе будет объявлено в ближайшее время. Напомним, Жоффрей не попал в заявку «Валенсии» на вчерашний матч с «Хетафе».

Переход 27-летнего игрока обойдётся «Атлетико» в сумму около € 12 млн, плюс € 2 млн в качестве бонусов. Сообщалось, что «Валенсия» получит за этот трансфер бонусы и 10% от суммы следующего трансфера игрока.



Кондогбиа заменит в составе «матрасников» перешедшего в лондонский «Арсенал» Томаса Парти. Подписать игрока «Атлетико» сможет согласно правилу «джокер-трансфера», вне трансферного окна. Переход разрешается, если футболист играет в том же чемпионате.



Кондогбиа перешёл в «Валенсию» из миланского «Интера» в 2018 году. В сезоне-2020-2021 игрок провёл за «летучих мышей» пять матчей.