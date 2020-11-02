Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони, которым интересовался «Рубин», вновь остался без клуба

Нападающий Вильфрид Бони, известный по выступлению за «Манчестер Сити», сообщил об уходе из «Аль-Иттихада».
«Совет директоров и я пришли к обоюдному решению расторгнуть контракт. Хотел бы поблагодарить клуб, футболистов и болельщиков за поддержку и время, проведённое вместе. Желаю команде всего наилучшего в будущем», — написал Бони в своём «твиттере».
Бони перешёл в клуб из Саудовской Аравии в конце января этого года. В начале того месяца 31-летний форвард заявил, что ему сделал предложение казанский «Рубин».
До перехода в «Аль-Иттихад» Бони на протяжении полугода являлся свободным агентом и не принимал участия в официальных матчах. Ранее ивуарийский футболист выступал за «Аль-Араби», «Иссиа Вази», «Спарту», «Витесс», «Суонси Сити», «Манчестер Сити» и «Сток Сити». За национальную команду Кот-д'Ивуара сыграл 57 матчей и забил 18 голов.
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