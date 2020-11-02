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Игрок «Рубина» Хван вызван в сборную Южной Кореи на матчи с Мексикой и Катаром

Игрок «Рубина» Хван вызван в сборную Южной Кореи на матчи с Мексикой и Катаром
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бём вызван в сборную Южной Кореи на товарищеские матчи со сборными Мексики и Катара.

Матч с Мексикой корейцы проведут на выезде 14 ноября. Начало — в 23:00 мск. Встреча с Катаром состоится дома 17-го. Начало — в 16:00 мск.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Хван Ин Бём провёл девять матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Кореец также принял участие в матче Кубка России, в котором ему удалось записать на свой счёт один мяч.

Напомним, «Рубин» подписал контракт с бывшим центральным полузащитником «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи на три года. Хавбек выступает за казанскую команду под шестым номером.

«Рубин» по итогам 13 туров РПЛ находится на 8-м месте, набрав 21 очко.

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