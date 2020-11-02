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«Добро пожаловать!» «Локомотив» поприветствовал «Атлетико» перед матчем в Лиге чемпионов

«Добро пожаловать!» «Локомотив» поприветствовал «Атлетико» перед матчем в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Локомотив» ответил на твит мадридского «Атлетико», в котором испанский гранд опубликовал фото из Москвы перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Добро пожаловать», — написала пресс-служба «железнодорожников».

В делегации числится 24 игрока, в числе которых и уругвайский нападающий Луис Суарес, пропускавший выездной матч с «Осасуной» (3:1) в чемпионате Испании.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдёт 3 ноября. Начало — в 20:55 мск. Встречу обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, работавшим на игре «Зенит» — «Брюгге» (1:2).

Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы с «Зальцбургом» завершился вничью — 2:2. Во втором матче московский клуб уступил «Баварии» (1:2).

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