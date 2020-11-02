Ромелу Лукаку не поможет «Интеру» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не примет участия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, 27-летний футболист не успел восстановиться после растяжения мышц левого бедра. В настоящее время Ромелу тренируется индивидуально. В стане «нерадзурри» теперь надеются, что бельгиец вернётся в строй ко встрече с «Аталантой» в чемпионате Италии, которая пройдёт в выходные.
Матч «Реал» – «Интер» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Сливочные» после двух туров занимают последнее, четвёртое место в группе B Лиги чемпионов, набрав лишь 1 очко. «Интер» (2) располагается строчкой выше, а по дополнительным показателям его опережает мёнхенгладбахская «Боруссия». Возглавляет квартет «Шахтёр» (4).
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