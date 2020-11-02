Антон Заболотный — лучший игрок 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшим игроком тура стал нападающий «Сочи» Антон Заболотный, получивший оценку 8.9. В состав также вошли трое представителей «Динамо» и двое – ЦСКА, а также футболисты других команд.



Сборная тура: Антон Шунин («Динамо») – 7.2, Марио Фернандес (ЦСКА) – 7.5, Максим Осипенко («Ростов») – 8.6, Уилкер Анхель («Ахмат») – 8.5, Юрий Жирков («Зенит») – 8.1, Солтмурад Бакаев («Рубин») – 8.5, Даниил Фомин («Динамо») – 8.1, Алан Дзагоев (ЦСКА) – 8.1, Даниил Лесовой («Динамо») – 8.3, Комнен Андрич («Уфа») – 8.0, Антон Заболотный («Сочи») – 8.9.

В турнирной таблице чемпионата России после 13 туров лидирует ЦСКА, набравший 28 очков. Ниже располагаются «Зенит» и «Спартак» (у обоих по 27 очков).