Сульшер — о поражении от «Арсенала»: «МЮ» был слишком неряшлив, плюс не было ротации

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 7-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

«Когда играешь хорошо, думаешь, что можешь убрать ногу с педали газа, но это так не работает. Был большой матч против хорошей команды, мы должны были быть абсолютно точны во всём. Но мы были слишком неряшливы, сделали много неточных пасов, плюс не было ротации.

Слишком много вещей, которые могли пойти не так, сделали погоду. Мы не получили того, на что надеялись. Теперь команде нужно сосредоточиться на следующей неделе и «Эвертоне».



Я просто продолжу работать. У нас хороший коллектив, который хочет побеждать, идти вперёд и усердно работать. Они вернулись домой разочарованными, но я знаю этих парней, они ещё себя покажут", — цитирует Сульшера BBC со ссылкой на Sky Sports.