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В Румынии вратарь забил гол ударом от своей штрафной площади. Видео

В Румынии вратарь забил гол ударом от своей штрафной площади. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Курьёзный гол был забит в матче третьего по силе дивизиона Румынии между «Волунтари II» и «Стяуа II».

В концовке первого тайма один из футболистов хозяев сделал заброс в сторону нападающего. На перехват передачи выбежал вратарь гостей. Он решил не рисковать и сильным ударом вынес мяч, находясь на линии штрафной площади. Снаряд направился к противоположным воротам, однако голкипер хозяев оказался менее расчётливым, чем его коллега. Мяч, ударившись о газон, перелетел через стража ворот и оказался в сетке. Вратарь предпринял попытку спасти команду от гола и совершил прыжок, однако этого оказалось недостаточно.

Забив гол, голкипер «Стяуа II» начал праздновать, а партнёры бросились его поздравлять. Гости в итоге одержали победу со счётом 4:1.

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