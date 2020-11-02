В Румынии вратарь забил гол ударом от своей штрафной площади. Видео

Курьёзный гол был забит в матче третьего по силе дивизиона Румынии между «Волунтари II» и «Стяуа II».



В концовке первого тайма один из футболистов хозяев сделал заброс в сторону нападающего. На перехват передачи выбежал вратарь гостей. Он решил не рисковать и сильным ударом вынес мяч, находясь на линии штрафной площади. Снаряд направился к противоположным воротам, однако голкипер хозяев оказался менее расчётливым, чем его коллега. Мяч, ударившись о газон, перелетел через стража ворот и оказался в сетке. Вратарь предпринял попытку спасти команду от гола и совершил прыжок, однако этого оказалось недостаточно.



Забив гол, голкипер «Стяуа II» начал праздновать, а партнёры бросились его поздравлять. Гости в итоге одержали победу со счётом 4:1.