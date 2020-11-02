В Румынии вратарь забил гол ударом от своей штрафной площади. Видео
Курьёзный гол был забит в матче третьего по силе дивизиона Румынии между «Волунтари II» и «Стяуа II».
В концовке первого тайма один из футболистов хозяев сделал заброс в сторону нападающего. На перехват передачи выбежал вратарь гостей. Он решил не рисковать и сильным ударом вынес мяч, находясь на линии штрафной площади. Снаряд направился к противоположным воротам, однако голкипер хозяев оказался менее расчётливым, чем его коллега. Мяч, ударившись о газон, перелетел через стража ворот и оказался в сетке. Вратарь предпринял попытку спасти команду от гола и совершил прыжок, однако этого оказалось недостаточно.
Забив гол, голкипер «Стяуа II» начал праздновать, а партнёры бросились его поздравлять. Гости в итоге одержали победу со счётом 4:1.
- 2 ноября 2020
-
12:40
-
12:25
-
12:24
-
12:17
-
12:01
-
12:01
-
11:18
-
10:56
-
10:43
-
10:29
-
10:28
-
09:56
-
09:50
-
09:34
-
09:33
-
08:47
-
08:30
-
08:05
-
07:41
-
06:45
-
06:27
-
05:28
-
04:52
-
04:32
-
04:03
-
03:48
-
03:21
-
02:58
-
02:39
-
02:15
-
02:04
-
01:32
-
01:17
-
01:02
-
00:43
Партнерский контент