Немецкий арбитр Феликс Брых обслужит матч «Севилья» — «Краснодар» в Лиге чемпионов
Встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» обслужит бригада арбитров из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр встречи — Феликc Брых. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт. Видеопомощники арбитра — Марко Фритц и Гюнтер Перль.
Матч «Севилья» — «Краснодар» пройдёт 4 ноября на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье. Начало — в 23:00 мск.
На групповом этапе «быки» также играют с лондонским «Челси» и французским «Ренном». Первый матч «Краснодара» в главном еврокубковом турнире Европы с «Ренном» завершился вничью — 1:1. Встреча проходила на выезде. Во втором матче краснодарский клуб дома крупно проиграл «Челси» (0:4).
«На «Локомотив» смотреть особенно печально». Геркус — об октябрьских матчах клубов РПЛ
- 2 ноября 2020
-
12:40
-
12:25
-
12:24
-
12:17
-
12:01
-
12:01
-
11:18
-
10:56
-
10:43
-
10:29
-
10:28
-
09:56
-
09:50
-
09:34
-
09:33
-
08:47
-
08:30
-
08:05
-
07:41
-
06:45
-
06:27
-
05:28
-
04:52
-
04:32
-
04:03
-
03:48
-
03:21
-
02:58
-
02:39
-
02:15
-
02:04
-
01:32
-
01:17
-
01:02
-
00:43
Партнерский контент