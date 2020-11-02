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Немецкий арбитр Феликс Брых обслужит матч «Севилья» — «Краснодар» в Лиге чемпионов

Немецкий арбитр Феликс Брых обслужит матч «Севилья» — «Краснодар» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» обслужит бригада арбитров из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр встречи — Феликc Брых. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт. Видеопомощники арбитра — Марко Фритц и Гюнтер Перль.

Матч «Севилья» — «Краснодар» пройдёт 4 ноября на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье. Начало — в 23:00 мск.

На групповом этапе «быки» также играют с лондонским «Челси» и французским «Ренном». Первый матч «Краснодара» в главном еврокубковом турнире Европы с «Ренном» завершился вничью — 1:1. Встреча проходила на выезде. Во втором матче краснодарский клуб дома крупно проиграл «Челси» (0:4).

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