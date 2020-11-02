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Лионель Месси уже три месяца не может забить гол с игры

Лионель Месси уже три месяца не может забить гол с игры
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси испытывает проблемы с результативностью.

Уже на протяжении трёх месяцев капитан сине-гранатовых не может забить гол с игры и поражает ворота соперников исключительно с пенальти. В последний раз Лео отправил мяч в сетку не с 11-метровой отметки в матче 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Наполи», который состоялся 8 августа.

С тех пор Месси принял участие в девяти встречах за «Барселону» и ещё в двух за сборную Аргентины. В этих матчах он суммарно провёл на поле 1057 минут и забил четыре гола – все с пенальти.

Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», самой престижной индивидуальной награды в футболе. За «Барселону» 33-летний аргентинец выступает на протяжении всей карьеры и в её составе к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов.

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