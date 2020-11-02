Объявлен состав сборной России на гостевые матчи с Молдавией, Турцией и Сербией

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также товарищескую встречу с Молдавией.
Всего в основном списке значится 28 футболистов.
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).
Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
Также в резервный список вошли ещё шесть игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).
Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»),
Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»).
Все матчи сборной России пройдут в гостях. Встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября, начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией состоится 15-го числа, начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября, начало — в 22:45 мск.
- 2 ноября 2020
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