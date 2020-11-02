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«Реал» обнародовал имя футболиста, заразившегося коронавирусом перед матчем с «Интером»

«Реал» обнародовал имя футболиста, заразившегося коронавирусом перед матчем с «Интером»
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Реал» на своём сайте подтвердил, что один из футболистов команды заразился коронавирусом в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Инфекция была выявлена у защитника Эдера Милитао. Бразилец прошёл тест накануне, 1 ноября, и получил положительный результат.

Отмечается, что в ходе проверки остальные игроки «сливочных», а также сотрудники клуба, работавшие с Милитао, оказались не заражены.

Матч «Реал» – «Интер» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Сливочные» после двух туров занимают последнее, четвёртое место в группе B Лиги чемпионов, набрав лишь 1 очко. «Интер» (2) располагается строчкой выше, а по дополнительным показателям его опережает мёнхенгладбахская «Боруссия». Возглавляет квартет «Шахтёр» (4).

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