Акинфеев — после победы над «Ротором»: спустя 16 лет вернулись за тремя очками

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в матче 13-го тура РПЛ с «Ротором» (1:0).
«Спустя 16 лет вернулись за тремя очками», — написал голкипер.
Фото: «инстаграм» Игоря Акинфеева
Единственный гол в этой встрече был забит на 41-й минуте. Арнор Сигурдссон с левого фланга сместился к центру и прострелил на Алана Дзагоева, которому удался блестящий резкий удар в касание в правый нижний угол ворот.
ЦСКА удалось забить уже на 4-й минуте, однако гол не был засчитан. Дзагоев навесил с фланга к краю штрафной, Никола Влашич выиграл борьбу и прострелил во вратарскую на Марио Фернандеса, который обработал мяч и отличным ударом послал его в дальний угол, но у Марио был офсайд.
ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» имеет в активе 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.
- 2 ноября 2020
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