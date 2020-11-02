Акинфеев — после победы над «Ротором»: спустя 16 лет вернулись за тремя очками

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в матче 13-го тура РПЛ с «Ротором» (1:0).

«Спустя 16 лет вернулись за тремя очками», — написал голкипер.

Фото: «инстаграм» Игоря Акинфеева

Единственный гол в этой встрече был забит на 41-й минуте. Арнор Сигурдссон с левого фланга сместился к центру и прострелил на Алана Дзагоева, которому удался блестящий резкий удар в касание в правый нижний угол ворот.



ЦСКА удалось забить уже на 4-й минуте, однако гол не был засчитан. Дзагоев навесил с фланга к краю штрафной, Никола Влашич выиграл борьбу и прострелил во вратарскую на Марио Фернандеса, который обработал мяч и отличным ударом послал его в дальний угол, но у Марио был офсайд.



ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» имеет в активе 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.