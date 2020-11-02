Крыховяк: очень хорошо знаю «Атлетико». Будет сложно, но «Локомотив» готов биться

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
«В последнем матче в Лиге чемпионов мы неплохо играли, но не взяли очков. Нам нужно быть эффективнее, чем в предыдущей игре. Мы уважаем соперника, но верим в свои способности. Я очень хорошо знаю нашего завтрашнего соперника, мы много раз играли против «Атлетико». Никогда не было легко, завтра будет сложная игра. Но мы готовы биться, всё зависит от нас», — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
«Локомотив», набрав одно очко в двух турах, делит третье и четвёртое место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Возглавляет квартет «Бавария» (6). На второй строчке располагается «Атлетико» (3).
- 2 ноября 2020
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:14
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
14:47
-
14:41
-
14:32
-
14:24
-
14:24
-
14:15
-
13:58
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:13
-
13:11
-
12:56
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:24
-
12:17
-
12:01
-
12:01
-
11:18
-
10:56
-
10:43
-
10:29
-
10:28
-
09:56