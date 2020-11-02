Крыховяк: очень хорошо знаю «Атлетико». Будет сложно, но «Локомотив» готов биться

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».



«В последнем матче в Лиге чемпионов мы неплохо играли, но не взяли очков. Нам нужно быть эффективнее, чем в предыдущей игре. Мы уважаем соперника, но верим в свои способности. Я очень хорошо знаю нашего завтрашнего соперника, мы много раз играли против «Атлетико». Никогда не было легко, завтра будет сложная игра. Но мы готовы биться, всё зависит от нас», — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.



«Локомотив», набрав одно очко в двух турах, делит третье и четвёртое место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Возглавляет квартет «Бавария» (6). На второй строчке располагается «Атлетико» (3).

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