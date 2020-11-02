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Д. Билялетдинов: Черчесов — бывший голкипер. Позиция вратарей не должна критиковаться

Д. Билялетдинов: Черчесов — бывший голкипер. Позиция вратарей не должна критиковаться
Футбол / Сборная России 0

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о списке игроков, вызванных в сборную для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

«Не думаю, что сейчас можно делать какие-то выводы: попал Бакаев в состав или в резерв. Кто играет, тот и будет вызываться. Забивает Заболотный, его и вызвали, чтоб доказывал за сборную. Сафонов хороший матч провёл, но с «Челси» игра была не очень. Может, ознакомительный вызов.

Наш главный тренер — бывший голкипер, так что позиция вратарей не должна обуславливаться критикой и какими-либо вопросами. Шанс получат все. Не должно быть такого, чтобы в сборную вызывали по старым заслугам", — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Объявлен состав сборной России на гостевые матчи с Молдавией, Турцией и Сербией
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