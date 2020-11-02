В «Ференцвароше» игроков штрафуют на € 100, если они приходят в раздевалку без маски
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, как в команде относятся к мерам борьбы с распространением коронавируса.
«Я горжусь тем, как футболисты воспринимают эту ситуацию. Мы без масок выходим только на тренировку. Все теории проходят в маске, в раздевалке все находятся в маске, потому что то, что сейчас произошло в «Динамо», не должно случиться и с нами. Если один игрок находился без маски в раздевалке, то он мог заразить всех.
У нас есть штрафы: если кто-то в раздевалку или на теорию приходит без маски, то € 100 штраф. Я предупреждаю об этом игроков, потому что у нас уже есть опыт одного игрока. Футболисты это поняли и сейчас действительно серьёзно к этому относятся», — сказал Ребров в программе «Великий Футбол».
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- 2 ноября 2020
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