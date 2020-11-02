Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Баварии» зафиксирован случай заражения коронавирусом перед матчем с «Зальцбургом»

В «Баварии» зафиксирован случай заражения коронавирусом перед матчем с «Зальцбургом»
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Никлас Зюле заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Футболист находится дома в самоизоляции, чувствует себя хорошо.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Зюле провёл четыре матча (всего — 271 минута). В Лиге чемпионов защитник принял участие в двух матчах. В 3-м туре «Бавария» встретится с «Ред Булл Зальцбург». Встреча намечена на завтра, 3 ноября. Начало — в 23:00 мск. В группе Лиги чемпионов также находятся «Локомотив» и «Атлетико».

Мюнхенцы набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Второе место занимает «Боруссия» Дортмунд (15), уступая сопернику по дополнительным показателям. В следующем туре «Бавария» встретится в Дортмунде с «Боруссией».

«Мне близки эмоции и страсть «Атлетико». Николич — о соперниках «Локомотива» в ЛЧ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020