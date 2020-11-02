В «Баварии» зафиксирован случай заражения коронавирусом перед матчем с «Зальцбургом»
Защитник «Баварии» Никлас Зюле заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Футболист находится дома в самоизоляции, чувствует себя хорошо.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Зюле провёл четыре матча (всего — 271 минута). В Лиге чемпионов защитник принял участие в двух матчах. В 3-м туре «Бавария» встретится с «Ред Булл Зальцбург». Встреча намечена на завтра, 3 ноября. Начало — в 23:00 мск. В группе Лиги чемпионов также находятся «Локомотив» и «Атлетико».
Мюнхенцы набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Второе место занимает «Боруссия» Дортмунд (15), уступая сопернику по дополнительным показателям. В следующем туре «Бавария» встретится в Дортмунде с «Боруссией».
«Мне близки эмоции и страсть «Атлетико». Николич — о соперниках «Локомотива» в ЛЧ
- 2 ноября 2020
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:14
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
14:47
-
14:41
-
14:32
-
14:24
-
14:24
-
14:15
-
13:58
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:13
-
13:11
-
12:56
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:24
-
12:17
-
12:01
-
12:01
-
11:18
-
10:56
-
10:43
-
10:29
-
10:28
-
09:56
Партнерский контент