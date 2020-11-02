Опубликован состав молодёжной сборной России на матчи с Венгрией и Словенией

Тренерский штаб молодёжной сборной России назвал состав команды на контрольные матчи, которые будут сыграны в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2021 года. Сборная сыграет со сборными Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).

Всего в список вошли 23 футболиста.



Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).



Защитники: Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).



Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»).



Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулёв («Динамо»).