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Златан Ибрагимович опубликовал фото в футболке сборной, намекнув на возвращение

Златан Ибрагимович опубликовал фото в футболке сборной, намекнув на возвращение
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, завершивший выступления за сборную Швеции в 2016 году, опубликовал фотографию в футболке национальной команды.

«Давно не виделись», — написал футболист.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Златана.

Ибрагимович выступал в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год. Он лучший бомбардир в истории сборной Швеции — в 116 матчах забил 62 мяча. В июне 2016 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной команде.

В текущем сезоне Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил уже семь мячей и отдал одну результативную передачу. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. Швед уже заявил, что может задержаться в «Милане» ещё на один сезон. По словам Ибрагимовича, всё будет зависеть от его формы.

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