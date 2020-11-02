Златан Ибрагимович опубликовал фото в футболке сборной, намекнув на возвращение

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, завершивший выступления за сборную Швеции в 2016 году, опубликовал фотографию в футболке национальной команды.
«Давно не виделись», — написал футболист.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Златана.
Ибрагимович выступал в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год. Он лучший бомбардир в истории сборной Швеции — в 116 матчах забил 62 мяча. В июне 2016 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной команде.
В текущем сезоне Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил уже семь мячей и отдал одну результативную передачу. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. Швед уже заявил, что может задержаться в «Милане» ещё на один сезон. По словам Ибрагимовича, всё будет зависеть от его формы.
- 2 ноября 2020
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