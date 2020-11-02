Матип и Кейта вернулись к тренировкам с «Ливерпулем», Тьяго по-прежнему не в строю

Сразу двое футболистов «Ливерпуля», отсутствовавших из-за травм, смогут вернуться на поле в ближайшее время.



Как сообщает пресс-служба клуба, к тренировкам в общей группе вернулись защитник Жоэль Матип и полузащитник Наби Кейта. Решение об их участии в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» тренерский штаб примет позднее.



Хабвек Тьяго Алькантара, ранее также выбывший из строя из-за повреждения, участия в сегодняшних занятиях не принимал. Сроки его возвращения не уточняются.



Матч «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.