Матип и Кейта вернулись к тренировкам с «Ливерпулем», Тьяго по-прежнему не в строю
Сразу двое футболистов «Ливерпуля», отсутствовавших из-за травм, смогут вернуться на поле в ближайшее время.
Как сообщает пресс-служба клуба, к тренировкам в общей группе вернулись защитник Жоэль Матип и полузащитник Наби Кейта. Решение об их участии в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» тренерский штаб примет позднее.
Хабвек Тьяго Алькантара, ранее также выбывший из строя из-за повреждения, участия в сегодняшних занятиях не принимал. Сроки его возвращения не уточняются.
Матч «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.
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- 2 ноября 2020
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