Зидан: когда хотел стать тренером, ездил в гости к Конте. Он меня очень впечатлил
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о подготовке к матчу 3-го тура Лиги чемпионов с «Интером».
«Интер» — хорошая команда, хорошо готовая физически. Они здорово играют в футбол. Для нас это ещё одна сложная игра, почти финал. Игроки «Реала» должны выложиться на максимум. Мы готовим команду, которая должна что-то выигрывать. Ребята хотят побеждать, и я могу заверить в этом как тренер.
Конте? Мы не разговаривали. Будучи капитаном «Ювентуса», он был очень важен для команды. Это нормально, что он стал тренером, я не удивлен. Мы в хороших отношениях, я помню, как ездил к нему в гости в Турин, когда тоже собирался стать тренером, и он произвёл на меня огромное впечатление», — цитирует Зидана Football Italia.
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