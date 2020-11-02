Станислав Черчесов объяснил, зачем сборной России товарищеский матч с Молдавией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, зачем команде нужен товарищеский матч с Молдавией в условиях плотного графика.
«Во-первых, этот матч необходим, потому что это официальная дата УЕФА и мы должны играть в этот день. Во-вторых, это игра на уровне сборных, которая даёт плюсы в плане рейтинга. В тактическом плане можно отработать нюансы. Опять же, мы не знаем состояние игроков. Помимо этого, у нас есть возможность для проверки игроков. Игра через 10 дней, и не будем забегать вперёд, но главное – это игра сборных и обязательная программа», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Все матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск. В Лиге наций матч с Турцией пройдёт 15 ноября (20:00 мск), а с Сербией — 18 ноября (22:45 мск).
- 2 ноября 2020
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